Около 300 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш - ООН

По данным ООН, около 300 тысяч мусульман народности рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы в течение 15 дней с начала возрастания уровня насилия в этой стране, сообщает Радио Свобода.

Также отмечается, что большинство беженцев прибывают пешком или на лодках вдоль 278-километровой границы между Бангладеш и Мьянмой.

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Представитель Агентства ООН по делам беженцев Джозеф Трипура сообщил, что количество зафиксированных беженцев возросло за день сразу минимум на 20 тысяч.

"Беженцы обвиняют силы безопасности в Мьянме, стране, где большинство составляют буддисты, в сжигании их деревень. Правительство заявляет, что силы безопасности реагируют на нападение в прошлом месяце на полицейские участки со стороны боевиков рохинджа. Есть сообщения, что в лагерях и стихийных поселениях в Бангладеш рохинджа не хватает еды и воды", - сказано в сообщении.

Як сообщал УНИАН, в Мьянме с конца августа правоохранители и военные убили более тысячи мусульман народности рохинджа, сожгли 2,6 тысячи деревень. Этот конфликт обусловлен тем, что власти страны считают эту группу людей нелегальными мигрантами из Бангладеш, к тому же в стране уже долгое время продолжается конфликт между буддистами, составляющими большинство населения, и рохинджа.

8 сентября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 270 тысячах беженцев из Мьянмы.