Умер соучредитель дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже

Французский бизнесмен и филантроп Пьер Берже, который был соучредителем дома моды Yves Saint Laurent, умер в возрасте 86 лет после долгой болезни, сообщает Reuters со ссылкой на заявление его фонда, передает РБК.

Берже был бизнес-партнером дизайнера Ива Сен-Лорана, с которым тот основал знаменитый модный лейбл в 1961 году.

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Пьер Берже родился 14 ноября 1930 года на французском острове Олерон. В возрасте 18 лет он приехал в Париж, с надеждой стать журналистом или писателем. В 19 лет он основал журнал вместе с бывшим бродвейским актером и создателем общественной организации World Service Authority Гарри Дэвисом, основал журнал Patrie mondiale. Тогда же он также подружился с художником Бернаром Бюффе, после чего помогал ему в построении карьеры.

С модельером Ивом Сен-Лораном Берже познакомился в 1958 году — первоначально их связывали романтические отношения. В этот момент 22-летний Сен-Лоран был художественным руководителем дома моды Christian Dior. В 1961 году они основали Yves Saint Laurent, который стал одним из самых известных и влиятельных домов моды. Берже был его гендиректором вплоть до 2002 года. В 1976 году пара рассталась, но деловыми партнерами они оставались до конца жизни.

Газета The New-York Times сообщала, что в 2008 году, незадолго до смерти Ива Сен-Лорана, они зарегистрировали свой гражданский союз и написали завещания, согласно которым назначали друг друга своими наследниками.

Помимо работы в индустрии моды, Берже занимался театром и был в 1980-х - 1990-х президентом Оперы Бастилии. Он финансировал исследования борьбы со СПИДом и был послом доброй воли ЮНЕСКО.