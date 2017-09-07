WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о системе управления ракетами для истребителей

На своем сайте WikiLeaks опубликовал четыре пакета секретных документов ЦРУ о программе Protego, а также еще 37 материалов, связанных с управлением запуском ракет с истребителей, передает kommersant.ru. Проект Protego проводился с 2014 по 2015 год при участии компании Raytheon.

Читайте такжеWikiLeaks скрыл данные о военных и разведывательных действиях России в Украине - СМИРазработанное Raytheon программное обеспечение устанавливалось на бортовые компьютеры самолетов, оснащенных системами запуска ракет. В систему входил «главный процессор» и «ящик запуска», а также было несколько отдельных микроконтроллеров для передачи и приема зашифрованных сигналов по закрытым каналам. Для запуска было необходимо получить подтверждения по трем типам сигналов: о расположении самолета, о доступе к GPS, о времени миссии.

Опубликованные документы входят в проект Vault 7, однако сфера применения Protego отличается от других программ, описанных в рамках проекта. В сообщении WikiLeaks указано, что причины, по которым Protego было включено в проект Vault 7, неизвестны.

Публикация WikiLeaks массива внутренних документов ЦРУ Vault 7 - крупнейшая утечка данных о госпрограммах электронной слежки и наращивании киберпотенциала спецслужбами со времен разоблачения деятельности Эдвардом Сноуденом деятельности АНБ США. Предыдущая порция документов была рассекречена 19 июля.