ЦРУ обвиняет военную разведку России в использовании сайта WikiLeaks

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что сайт публикации похищенных секретных и конфиденциальных материалов других государств WikiLeaks и его основатель играют роль «вражеской разведывательной службы», которую использовала военная разведка России для вмешательства в президентские выборы в США, передает "Радио свобода".

Таким образом он поддержал распространенное среди законодателей и политиков США отношение к этому проекту и его основателя Джулиана Ассанжа.

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В США обвиняют Главное управление разведки Генерального штаба Вооруженных сил России вместе с главной спецслужбой страны, Федеральной службой безопасности России, в причастности к кибератакам и другим вмешательствам в США в год выборов.

В частности, по данным разведывательных служб США, с которыми они совместно выступили в январе, взлом систем электронной почты аппарата Демократической партии США и публикация похищенной переписки имели цель навредить кандидату от этой партии Хиллари Клинтон, которую считали неблагосклонной к России, и следовательно пойти на пользу кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, которого в Москве воспринимали как пророссийского.

В ходе избирательной кампании в США 2016 года именно WikiLeaks публиковал эти письма. Трамп тогда хвалил этот сайт за обнародование конфиденциальных материалов кампании Клинтон.