Самолет Japan Airlines совершил экстренную посадку после столкновения с птицей

Boeing 777 авиакомпании Japan Airlines, летевший в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда сразу после вылета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

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Собеседник сообщил, что, по предварительным данным, причиной случившегося стало столкновение с птицей. После этого произошло возгорание одного из двигателей.

На борту самолета находилось 248 человек, включая членов экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.

Собеседник отметил, что в данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.