Самолет Japan Airlines совершил экстренную посадку после столкновения с птицей
09:36, 05 сентября 2017Мир
13
На борту самолета находилось 248 человек, включая членов экипажа, никто не пострадал.
Самолет Japan Airlines совершил экстренную посадку / REUTERS
Boeing 777 авиакомпании Japan Airlines, летевший в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда сразу после вылета.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Читайте такжеСамолёт Lufthansa экстренно приземлился на Кипре из-за сломанной кофемашины
Собеседник сообщил, что, по предварительным данным, причиной случившегося стало столкновение с птицей. После этого произошло возгорание одного из двигателей.
На борту самолета находилось 248 человек, включая членов экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.
Собеседник отметил, что в данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter