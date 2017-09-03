Сеул после ядерных испытаний КНДР заявил о готовности разместить у себя "мощнейшее" оружие из США

Южная Корея заявила о готовности разместить на своей территории «мощнейшее» тактическое оружие из США, сообщает агентство Younhap. Об этом по итогам заседания Совета безопасности Южной Кореи заявил главный советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен, передает РБК.

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По его словам, Сеул и его ближайший союзник, Вашингтон, в ближайшее время обсудят вопросы развертывания на территории Южной Кореи «самого мощного тактического оружия из США».

«Президент Мун Джэин поручил (военным – ред.) разработать ответные шаги корейско-американского альянса по противодействию безрассудным провокациям со стороны Северной Кореи и быть готовыми к последующим провокациям», — сказал Чон Ый Ен.

Кроме того, официальный Сеул заявил о том, что «решительно осуждает» последнее испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей. Власти Южной Кореи также обещают, что будут добиваться «новых действенных санкций» в Совбезе ООН. «Президент Мун Джэин заявил, что страна не позволит Северной Корее продолжать развивать свои ядерные и ракетные технологии», — сказал Чон Ый Ен.

Советник президента Южной Кореи также сообщил, что уже провел два телефонных разговора со своим американской коллегой, советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. По его словам, в ближайшее время будет согласовано время телефонных переговоров между президентами Южной Кореи и США.

Экстренное совещание по вопросам национальной безопасности было проведено в Сеуле сегодня, после того как сейсмологические станции страны зафиксировали землетрясение с эпицентром в районе северокорейского полигона Пхунгери. Позже официальный Пхеньян заявил об успешном испытании водородной боеголовки. По заявлению КНДР, испытание прошло «идеально».

Военная база США на территории Южной Кореи — одна из самых больших зарубежных баз США. Всего на территории Южной Кореи размещено почти 30 тыс. американских военных (больше только в Германии и Японии).

Американское тактическое ядерное оружие было вывезено с территории Южной Кореи в 1991​ году. В 2012 году конгресс США поддержал план его возвращения в Южную Корею для защиты от северокорейской угрозы, однако тогда Минобороны Южной Кореи негативно относилось к такой идее.