КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы.

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Как передает Deutsche Welle, согласно заявлению Пхеньяна, речь идет о разработке водородной бомбы, которую можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет.

Незадолго до этого Япония подтвердила, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. «(Японское - Ред.) правительство подтверждает, что Северная Корея осуществила ядерное испытание после изучения информации метеорологических агентств и других данных», - заявил министр иностранных дел страны Таро Коно. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, в этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда КНДР в последний раз проводила ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.