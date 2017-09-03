В НАТО отреагировали на испытания водородной бомбы КНДР

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решительно осудил очередные ядерные испытания Северной Кореи и призвал Пхеньян отказаться от действий, которые приведут к усилению напряженности.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

«Я решительно осуждаю то, что Северная Корея провела сегодня шестые ядерные испытания. Это является еще одним грубым нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, в частности резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года», - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО обеспокоен дестабилизирующей манерой поведения Пхеньяна, которая представляет угрозу для региональной и международной безопасности. По мнению генсека Альянса, режим должен немедленно полностью прекратить всю существующую деятельность, связанную с ядерными и баллистическими ракетами, с последующей возможностью это проверить и сделать так, чтобы этот процесс был необратимым.

Он также призвал руководство КНДР к диалогу с международным сообществом. «Я призываю Северную Корею выполнять свои международные обязательства и отказаться от каких-либо угроз и действий, которые могут привести к усилению напряженности и нестабильности», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми». Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини призвала Северную Корею немедленно отказаться от ядерных испытаний и отметила, что ожидает единого подхода международного сообщества в решении этого вопроса.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал Совбез ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи.