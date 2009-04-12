ЦИК Молдавии утвердил результаты парламентских выборов

ЦИК Молдавии утвердил в субботу окончательные результаты парламентских выборов, которые оспаривает оппозиция, и передал их для утверждения в Конституционный суд, сообщил РИА Новости секретарь ЦИК Юрий Чокан.

Согласно окончательным результатам, Партия коммунистов набрала 49,48% голосов, Либеральная партия - 13,14%, Либерально-демократическая - 12,43%, альянс "Наша Молдова" - 9,77%.

Коммунисты получат в парламенте 60 мандатов из 101, либералы - 15, либерал-демократы - 15, "Наша Молдова" - 11.

Три из девяти членов Центризбиркома предложили к итоговому протоколу, который они подписали, свое особое мнение. В нем они сообщили, что по их мнению, списки избирателей формировались с серьезными нарушениями.

"В этом есть и вина Центризбиркома, который согласился формировать списки не по данным органов местной власти, а по данным министерства информационного развития", - говорится в документе. Тем самым, по мнению этих троих членов ЦИК, в списки могли попасть люди, которые или скончались, или проживают за границей.