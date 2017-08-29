The Washington Post: Северокорейская ракета пролетела над Японией, усилив напряженность и вызвав сердитый ответ со стороны Токио

Во вторник утром Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо. Это самая наглая провокация за пять лет правления Ким Чен Ына, которая вызвала резкое осуждение со стороны союзников США в Японии и Южной Корее.

Об этом пишет Анна Фифилд в статье "Северокорейская ракета пролетела над Японией, усилив напряженность и вызвав сердитый ответ со стороны Токио", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Запуск представляет собой еще одну проблему, в частности, для президента Трампа, который превратил Северную Корею в излюбленную цель для упражнений в риторике. В начале этого месяца Трамп сказал, что заставит Кима "по-настоящему пожалеть", если он нанесет ущерб Соединенным Штатам или их союзникам.

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В Японии премьер-министр был явно обеспокоен действиями Северной Кореи. "Запуск ракеты над Японией – это возмутительный акт, который представляет собой беспрецедентную, губительную угрозу и значительно подрывает мир и безопасность в регионе", - сказал Синдзо Абэ после чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности.

Японская модернизированная система реагирования на ракеты сработала, отправив аварийные оповещения через мобильные телефоны и громкоговорители примерно после 6 часов утра, предупредив людей о потенциальной траектории полета и посоветовав им укрыться.

Однако, Япония не пыталась сбить ракету.

Похоже, что это была "Hwasong-12", баллистическая ракета средней дальности, технически способная преодолеть 3000 миль, и которую Северная Корея угрожала запустить в направлении Гуама, территории США.

Но во вторник Северная Корея запустила ракету на восток, над Хоккайдо, в Тихий океан, а не на юг, в сторону Гуама, по-видимому, чтобы проверить ее полет на нормальной траектории, не пересекая "красную линию", выбирая целью Соединенные Штаты.

Тем не менее, этот запуск, после того, как в прошлом месяце Северная Корея запустила две межконтинентальные баллистические ракеты, теоретически способные достичь континентальной части США, подчеркнул неповиновение Кима международному сообществу и его решимость продолжать свою ракетную программу. Только в этом году Ким приказал запустить 18 ракет, по сравнению с 16 ракетами, запущенными за все время пребывания у власти его отца Ким Чен Ира.

Белый дом не сразу отреагировал на недавнюю провокацию, но офис японского премьер-министра сказал, что Трамп и Абэ разговаривали по телефону в течение 40 минут после запуска, и согласились, что испытание было беспрецедентным, и что они должны еще больше увеличить давление на Северную Корею.

Совет Безопасности ООН подтвердил, что проведет экстренное совещание в Нью-Йорке во вторник, чтобы обсудить недавнюю провокацию. Запуск ракет и ядерные испытания запрещены Советом Безопасности ООН, но Северная Корея не обращает внимания на его резолюции.

В Сеуле президент Мун Чжэ Ин, либерал, который призывал к взаимодействию с Пхеньяном, приказал осуществить "подавляющее проявление силы" в ответ на запуск ракеты. Военные самолеты Южной Кореи сбросили восемь бомб на полигон на южной стороне границы с Северной Кореей.

По словам аналитиков, запуск во вторник ознаменовал тревожную эскалацию с Северной Кореей. "Это гораздо более опасный стиль испытаний", - сказал Абрахам Дэнмарк, директор азиатской программы в Центре Уилсона и бывший высокопоставленный представитель по Восточной Азии в Пентагоне.

Недавние ракетные испытания Северной Кореи были тщательно продуманы, чтобы направить ракеты прямо вверх и приземлить в море между Корейским полуостровом и Японией, а не пролетать непосредственно над Японией.

"Для северокорейских ракет характерно разваливаться в полете"

"Для северокорейских ракет характерно разваливаться в полете, поэтому, если бы такое произошло, и части ракеты упали в Японии, даже если бы у Северной Кореи не было такого намерения, это было бы де-факто нападением на Японию", - сказала Дэнмарк.

Похоже, эта ракета развалилась на три части во время полета, но все части упали в море.

Ракета была запущена в 5:58 утра по японскому времени, с участка в Сунане, к северу от Пхеньяна и в месте расположения главного международного аэропорта страны.

Разведывательные агентства США следили за площадкой и видели признаки предстоящего запуска за несколько часов до этого, когда они обнаружили, что ракетное оборудование "Hwasong-12" перемещают на площадку.

"Hwasong-12", известная американским агентствам как KN-17, запускается с мобильной пусковой установки – обычно это модифицированный грузовик – что позволяет легко передвигаться по стране и осуществлять запуск в короткие сроки.

Северная Корея запускала ракеты в направлении Японии и раньше, в 1998 году, и снова в 2009 году. Но оба раза она утверждала, что это был запуск спутников, а во втором случае – она уведомила Японию перед запуском.

На этот раз не было никакого уведомления, и аналитики сказали, что этот запуск был осуществлен явно с военной целью.

Ракета преодолела, в общей сложности, почти 1700 миль, пролетев над Хоккайдо в 6:06 утра, прежде чем упасть в Тихий океан в 730 милях к востоку от мыса Эримо примерно в 6:12 утра. За это время она летела через воздушное пространство Японии примерно две минуты, - сказали государственные чиновники.

Пентагон сказал, что установил запуск, но все еще находится в процессе его оценки.

Японские военные самолеты и корабли направились к месту падения во вторник утром, чтобы попытаться обнаружить осколки ракеты, это может дать важную информацию о ее технических возможностях.

Японская телекомпания NHK показала ракеты "Patriot", установленные на объектах по всей стране.

"Мы будем прилагать все возможные усилия для защиты жизни и имущества граждан", - сказал Абэ журналистам, прежде чем отправиться на заседание Совета национальной безопасности.

Однако, японские военные не пытались перехватить ракету. Правительственные чиновники заявили, что смогли определить, что ракета направлялась в море, а не на территорию Японии.

Но аналитики сообщили, что система противоракетной обороны PAC-3 имеет дальность действия менее 20 миль и предназначена для перехвата ракеты, когда она идет вниз, а это означает, что даже системы на Хоккайдо не смогли бы перехватить ее.

Запуск во вторник, вслед за тремя запусками ракет ближнего радиуса действия в субботу, прошел на фоне продолжающихся совместных учений вооруженных сил Соединенных Штатов и Южной Кореи, против которых протестует Северная Корея, потому что считает их подготовкой к вторжению.

Учения, которые в основном связаны с компьютерными симуляциями, а не с маневрами на поле боя, должны закончиться в четверг.

"Стоит ожидать кинетической реакции Северной Кореи во время учений, но это выходит за грань обычного ответа", - сказал Дэрил Кимбалл, директор Ассоциации по контролю над вооружениями.

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Однако, Кимбалл сказал, что переговоры по-прежнему остаются наилучшим способом действий в отношении Северной Кореи.

"У США и Японии мало вариантов ответа на эти испытания баллистических ракет, за исключением переговоров, в которых Северная Корея согласилась бы остановить эти запуски в обмен на модификацию будущих военных учений", - сказал он. "Вот почему Северная Корея стала такой проблемой – хороших вариантов нет".

Несмотря на международное давление, Ким неустанно продвигает свою ракетную программу.

Его правительство угрожало выпустить ракету над Японией и приземлить вблизи Гуама, где находятся две огромные военные базы США к середине этого месяца. Однако, Ким позже сказал, что пересмотрел планы, он "будет наблюдать за янки немного дольше", прежде чем принять решение о запуске.

После угрозы Гуаму Трамп предупредил Северную Корею, что "с ними произойдет такое, о чем они даже подумать не могли", если изолированная страна нападет на Соединенные Штаты или их союзников.

В течение первых трех недель августа запусков не было, и администрация Трампа предположила, что ее жесткая риторика сработала. На прошлой неделе, на встрече в Финиксе, Трамп сказал, что Ким начал его "уважать".