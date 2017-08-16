Трамп похвалил лидера КНДР за решение повременить с ударом по Гуаму
Трампу понравилось решение лидера КНДР отложить предполагаемый удар по Гуаму.
Президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына, очевидно, за то, что тот передумал наносить ракетный удар по острову Гуам. Трамп традиционно написал об этом в "Твиттере". "Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и хорошо обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" - написал президент США.
Читайте такжеСША и КНДР "меряются" оружием: ядерные мощности обеих стран (видео)На прошлой неделе Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база. Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение, передает ЕвроПравда.
По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.
Как сообщал УНИАН, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.
Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.