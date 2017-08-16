Трамп похвалил лидера КНДР за решение повременить с ударом по Гуаму

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына, очевидно, за то, что тот передумал наносить ракетный удар по острову Гуам. Трамп традиционно написал об этом в "Твиттере". "Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и хорошо обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" - написал президент США.

Читайте такжеСША и КНДР "меряются" оружием: ядерные мощности обеих стран (видео)На прошлой неделе Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база. Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение, передает ЕвроПравда.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.