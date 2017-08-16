США разместили в Южной Корее противоракетные установки Patriot
12:54, 16 августа 2017Мир
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В распоряжении бригады уже находятся 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу.
35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила усовершенствованный комплекс ПРО в целях обучения / фото censor.net.ua
США установили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы Patriot в качестве ответной меры на угрозы КНДР, передает РИА «Новости».
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Отмечается, что 35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила усовершенствованный комплекс ПРО в целях обучения и возможного дальнейшего применения.
В распоряжении бригады уже находятся 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. При этом PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 – 16 ракетами, уточняет телеканал.
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