Совбез ООН сегодня собирается на экстренное заседание по КНДР

Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12, пройдет сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Запущенная Пхеньяном ракета пролетела над территорией Японии, над островом Хоккайдо.

Читайте такжеКНДР запустила ракету в сторону Японии: людей призвали укрыться в бомбоубежищахВ начале августа Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен еще усилить давление на КНДР. Об этом он говорил с президентом США Дональдом Трампом после сегодняшнего запуска. Трамп в свою очередь заявил, что он «на 100% с Японией» и готов продемонстрировать строгую приверженность ее обороне.

По данным Национальной разведывательной службы Сеула, есть признаки подготовки КНДР к новому ядерному испытанию на подземном испытательном полигоне Панги-ри к 9 сентября, передает CNN. В этот день в Северной Корее отмечают День образования народного правительства или день провозглашения нации.