На Сицилии нашли сосуд с 6000-летним вином

Исследователи одной из пещер на итальянском острове Сицилия обнаружили сосуд с вином, который, по их мнению, относится к IV тысячелетию до н.э. Об этом пишет издание The Local.

Исследовательская группа из Университета Южной Флориды обнаружила медный сосуд в пещере на Монто-Кронио, на юго-западном побережье Сицилии. В большой медной емкости обнаружена винная кислота и натриевая соль, которые естественным образом выделяются в процессе виноделия.

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Как пишет издание, находка перевернула три тысячи лет истории виноделия в стране, оказывается, итальянцы начали производить вино раньше, чем предполагалось. Открытие поможет специалистам из Университета Южной Флориды реконструировать процесс того, как вино производилось и продавалось на острове.

Ранее сообщалось, что команда ученых из университета Аристотеля в Салониках и Высшей нормальной школы Парижа провели химический анализ глиняных кувшинов возрастом около 6300 лет, найденных в северной Греции, и обнаружили следы древнейшего в мире вина.