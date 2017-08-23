Франция поддержала решение Трампа оставить военных США в Афганистане

МИД Франции поддержал решение президента США Дональда Трампа сохранить американский военный контингент в Афганистане, передает Reuters.

«Франция признает важность этого обязательства и остается решительно вовлеченной в борьбу с терроризмом», — говорится в заявлении ведомства.

Читайте такжеКлятва "джихаду" продолжится: Талибан отреагировал на решение Трампа относительно американских военных в Афганистане

Ранее новую стратегию Вашингтона по Афганистану приветствовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вечером 21 августа президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о новой стратегии США в Афганистане.

Он отметил, что необходимо расширить полномочия американских солдат для эффективной борьбы с терроризмом.