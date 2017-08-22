Трамп подписал новую стратегию по Афганистану - Fox News

Президент США Дональд Трамп одобрил документ о новой стратегии Белого дома в отношении Афганистана.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Согласно этой инициативе, теперь в Афганистан будут направлены дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.

Раскрыть новую стратегию Вашингтона по Афганистану Трамп собирался 21 августа в 21:00 по местному времени (4:00 22 августа по киевскому) во время обращенная к военнослужащим на объединенной базе Майер-Хендерсон-Холл в округе Арлингтон в Вирджинии.

Само же решение по Афганистану Трамп, как напоминает телеканал, принял еще 19 августа после встречи в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид с американскими «генералами и военачальниками».

В настоящее время в Афганистане работает около 8400 военнослужащих США и около 5000 военнослужащих из других стран-членов НАТО и стран-партнеров.