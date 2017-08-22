ИГ опубликовало видеообращение боевика, устроившего резню в Сургуте

В Сети появилось посмертное видео с мужчиной, устроившим резню в российском Сургуте.

Видео опубликовало связанное с исламистами издание Furat Media, сообщила SITE Intellgence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, передает ТСН.

Артур Гаджиев в титрах указывается как Масауд аль-Сургути. Он сидит в балаклаве, рядом с ним топор и флаг "ИГ".

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В своей речи боевик клянется в верности главарю "ИГ" Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Также он призывает мусульман нападать с ножами и отвертками.

Напомним, утром 19 августа в российском городе Сургут мужчина начал нападать с ножом на прохожих. Ранения получили, по последним данным, восемь человек. Полиция ликвидировала подозреваемого в нападении, так как он оказал сопротивление.