ИГ опубликовало видеообращение боевика, устроившего резню в Сургуте

00:53, 22 августа 2017
Мир
1784 0

Нападавший в видеообращении клянется в верности главарю группировки и призывает к насилию.

Мужчина на видео назван Масаудом аль-Сургути / фото siteintelgroup.com

В Сети появилось посмертное видео с мужчиной, устроившим резню в российском Сургуте.

Видео опубликовало связанное с исламистами издание Furat Media, сообщила SITE Intellgence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, передает ТСН.

Артур Гаджиев в титрах указывается как Масауд аль-Сургути. Он сидит в балаклаве, рядом с ним топор и флаг "ИГ".

Читайте такжеРезня в Сургуте: в сети показали ликвидированного мужчину, напавшего с ножом на прохожих (видео)

В своей речи боевик клянется в верности главарю "ИГ" Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Также он призывает мусульман нападать с ножами и отвертками.

Напомним, утром 19 августа в российском городе Сургут мужчина начал нападать с ножом на прохожих. Ранения получили, по последним данным, восемь человек. Полиция ликвидировала подозреваемого в нападении, так как он оказал сопротивление.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #резня в Сургуте#боевик ИГ