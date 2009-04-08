Президент Молдовы признался, что был на грани применения силы

Власти Молдовы могут применить силу в случае повторения в Кишиневе вчерашних событий, когда протесты оппозиции переросли в массовые беспорядки.

Об этом заявил сегодня Президент страны Владимир ВОРОНИН, передает РИА «Новости».

Он добавил, что предупредил оппозиционных лидеров о возможных последствиях.

"Я постарался не допустить кровь в подобных ситуациях в 89-м и 91-м годах, когда был министром внутренних дел. Но вчера я был на грани, когда надо было принимать подобное решение. Дальше могут быть приняты соответствующие меры, если такое повторится. У власти есть полные основания принять их в соответствии с законом", - сказал В.ВОРОНИН.

"Вчера я встретился с лидерами оппозиции и предупредил их, что вместо парламента они могут попасть в другое учреждение, если повторятся беспорядки, которые были вчера в Кишиневе. Надо проигрывать достойно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник выступления оппозиции собрали, по оценкам сотрудников спецслужб, от 2,5 до 4 тысяч человек, во вторник протестующих было уже 5 тысяч.

Оппозиция оспаривает итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов, на которых победила возглавляемая Президентом В.ВОРОНИНЫМ Компартия. По данным ЦИК, коммунисты набрали 50% голосов.

Ряд митингующих, помимо отмены итогов выборов, требовали присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе

В результате вчерашних беспорядков в Кишиневе здание президентской администрации и парламента приведены в полную негодность, разбиты окна, двери и мебель. Здание парламента значительно пострадало от пожара.