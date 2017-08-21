Теракты в Каталонии: увеличилось количество погибших

В Каталонии возросло количество погибших в результате терактов, которые произошли в регионе 17 августа 2017 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на слова министра внутренних дел Каталонии Джоакима Форна.

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Он отметил, что количество погибших возросло до 15 человек. Убит владелец похищенного нападающим автомобиля.

Власть заявляет, что мужчину зарезали ножом.

Как сообщал УНИАН ранее, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Полиция Испании позже заявила о ликвидации сети террористов, в Каталонии с этим не согласны.

Позже сообщалось, что во время взрыва в лаборатории террористов в Альканари (Каталония) мог погибнуть имам мечети в городе Рипполи Абдельбаки эс-Сати, которого правоохранители подозревают в организации серии терактов в Испании.