Вокзал города Ним во Франции эвакуировали из-за вооруженного человека
02:30, 20 августа 2017Мир
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Поже полиция задержала одного человека на вокзале.
Власти попросили граждан не подходить к вокзалу / фото midilibre
Во Франции эвакуировали вокзал города Ним из-за присутствия одного или нескольких вооруженных людей, передает газета Midi Libre.
«Вокзал оцеплен правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
Власти попросили граждан не подходить к вокзалу.
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Позже сообщили, что полиция задержала одного человека на вокзале во французском городе Ним. Было ли при нем оружие, не уточняется.
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