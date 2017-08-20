Вокзал города Ним во Франции эвакуировали из-за вооруженного человека

Во Франции эвакуировали вокзал города Ним из-за присутствия одного или нескольких вооруженных людей, передает газета Midi Libre.

«Вокзал оцеплен правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Власти попросили граждан не подходить к вокзалу.

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Позже сообщили, что полиция задержала одного человека на вокзале во французском городе Ним. Было ли при нем оружие, не уточняется.