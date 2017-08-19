Резня в финском городе Турку: полиция рассказала о подозреваемом, украинцы не пострадали

Финская полиция провела обыски в квартире в городе Турку и заявляет, что "почти точно" идентифицировала личность нападавшего, который в пятницу устроил резню в центре города, сообщает Reuters.

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Полиция провела рейд в восточной части Турку накануне вечером. Правоохранители утверждают, что почти точно установили личность нападавшего, но не раскрывают его имени.

В течение ночи правоохранители задержали нескольких человек по делу нападения и изучают их возможные связи с подозреваемым.

"Мы расследуем, какой была их роль в этом. Как они как-то причастны к этому акту, или они были просто связаны с подозреваемым", - сообщил старший детектив Маркус Лайн.

Полиция квалифицировала как теракт инцидент, сообщает Yle.

Также ведомство сообщило информацию о подозреваемом. По данным полиции, нападение совершил 18-летний уроженец Марокко. В настоящий момент он находится в больнице.

Двое погибших являются гражданами Финляндии, а среди пострадавших есть итальянец и два гражданина Швеции.

Вместе с тем, Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что, по данным полиции Финляндии, украинцев нет среди пострадавших в результате нападения в городе Турку.