Российский пропагандистский телеканал Life закрывается - СМИ

Телеканал Life (бывший LifeNews) в пятницу 18 августа работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, но останутся другие проекты, передает Громадське.

Об этом сообщило федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник в холдинге. Также ранее российское издание РБК сообщило, что медиа-проект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет за собой сокращение штата сотрудников.

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«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается телевещание. На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями Life на сайте и в соцсетях», — пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Интернет-издание LifeNews.ru было создано в сентябре 2009 года на базе информационно-развлекательного ресурса Life.ru. Ресурс позиционировал себя как новостной таблоид. Владельцем лицензии на вещание телеканала является компания ООО «Медиа контент», бенефициарами которого являются журналист, основатель газеты «Жизнь» Арам Габрелянов.

Телеканал известен искажением событий, фактов и большим количеством фейков.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Навальный продал кремлевским пропагандистам с Life видео о собственного отпуска.