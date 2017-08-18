Навальный продал кремлевским пропагандистам из Life видео о собственном отпуске (видео)

Якобы эксклюзивные кадры "подловленного" во время отпуска Алексея Навального российскому изданию "Лайф" прислали не гражданские журналисты, а жена и пресс-секретарь оппозиционера. Об этом он рассказал в своем блоге.

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Он рассказал, что в конце июля они с женой отправились отмечать ее день рождения во Францию. "Лайф" объявил награду - 50 тысяч рублей - тому, кто снимет оппозиционера в любой точке мира. Материал с таким видео от "гражданского корреспондента", якобы полученным через специальное приложение LifeCorr, созданное для сбора фото и видео очевидцев, опубликовали сегодня.

"А сегодня вышел наконец-таки сенсационный материал (надо же чем-то отвлечь внимание от вчерашнего Пескова): подробно описывается, как я уплетаю самые дорогие блюда во всех мишленовских ресторанах города, да ещё и не один, а в компании неких "представителей бизнес и политической элиты". Которые сначала сидели за соседними столиками, а потом "приняли меня в свой круг", - пишет Навальный.

Этим "гражданским журналистом" оказалась Юлия Навальная.

"Мы уже ехали по прекрасной Франции в аэропорт на арендованной машине, когда мне прислали скриншот о награде. Посмеялись и решили заехать в первый город по дороге (это и был Руан) и там снять себя у какой-то узнаваемой исторической достопримечательности. Заехали, зашли на центральную площадь, записали, отправили Кире, а потом ещё один человек от своего имени переслал ролик в "Лайф", - рассказал Навальный.

В полной версии ролик заканчивается диалогом:

— Алексей, Алексей, а что вы здесь делаете?

— А здесь я пытаюсь заработать 50 тысяч рублей на дурачках из "Лайфньюз"..

При этом "гражданского журналиста" обманули даже с наградой - ему перечислили не 50 тысяч рублей, как было обещано, а 10, "прямо нарушив положения раздела ГК "Публичное обещание награды".

"Мы ждём оставшиеся 40 тысяч, а если их не будет, то ещё и в суд подадим", - подытожил политик, добавив, что переведет деньги в свой предвыборный фонд.