В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран: украинцев среди них нет

Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что украинцев нет среди погибших или раненых во время вчерашнего теракта в испанской Барселоне.

Об этом говорится в сообщении на странице консульской службы в Twitter.

"Предварительная информация о гражданстве погибших и раненых в Барселоне: украинцев среди них нет", - говорится в сообщении.

Как сообщает DW.com со ссылкой на представителей службы гражданской защиты населения Испании, среди жертв теракта - граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира. Однако точных данных относительно того, кто из них ранен, а кто погиб, пока нет.

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Как сообщал УНИАН, вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек.