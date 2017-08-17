У Трампа заявили об "экономической войне" с Китаем

Советник Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стив Беннон заявил, что США находятся в состоянии «экономической войны» с Китаем. Об этом он сказал в интервью American Prospect.

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"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они", - отметил Беннон.

Как сообщал УНИАН ранее, Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября прошлого года.

В июне Китай приобрел US Treasuries на 44,3 миллиарда долларов, в то время как Япония продала эти активы на сумму 22,5 миллиарда долларов. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до 1,15 триллиона долларов, японский — снизился до 1,09 триллиона долларов.