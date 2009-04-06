Путин подал декларацию о доходах

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН в 2008 году заработал 143 тыс. 109 дол.

Об этом говорится в справке о доходах В.ПУТИНА, которая есть в распоряжении УНИАН.

В соответствии с документом, в минувшем году доходы В.ПУТИНА по основному месту работы составили 4 млн. 622 тыс. рублей (около 140 тыс. 60 дол.) , к которым добавились еще 100 тыс. 600 рублей (около 3 тыс. 30 дол.), начисленных в качестве военной пенсии.

В соответствии с документом, премьер России - собственник квартиры площадью 77 кв.м, подмосковного участка земли площадью 1500 кв.м и гаража на коллективной стоянке.

В.ПУТИН владеет двумя автомобилями "Волга" 1960 и 1965 годов выпуска, а также автоприцепом "Скиф" 1987 года.

В справке о доходах супруги Людмилы ПУТИНОЙ указано, что она за отчетный период "не имела доходов, имущества, принадлежащего ей на праве собственности, ценных бумаг и обязательств имущественного характера".