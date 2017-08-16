В столице Венесуэлы на одной из станций метро прогремел взрыв (видео)
10:06, 16 августа 2017Мир
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Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы", о пострадавших не сообщалось.
В метро Каракаса произошел взрыв / el-nacional.com
На станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе прогремел взрыв, в метро провели эвакуацию. Об этом сообщает El National.
"Небольшой взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы"... Из-за инцидента на станции было прервано движение поездов, проведена эвакуация", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщалось.
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