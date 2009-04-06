Число жертв землетрясения в Италии приближается к сотне

17:28, 06 апреля 2009
Мир
2940

Берлускони не поедет в Москву и завтра

Более 1,5 тысячи человек получили ранения в результате разрушительного землетрясения в центральной Италии, произошедшего в ночь на понедельник, заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на пресс-конференции в городе Аквила, где находился эпицентр подземных толчков, пишет РИА Новости.

Rainews24
Говоря о погибших, премьер сказал, что их число "превышает 50 человек", добавив, что их число неизбежно увеличится по мере проведения спасательных работ. По последним данным спасателей, подтверждена гибель 92 человек.

В ходе пресс-конференции Берлускони, отменивший из-за трагедии свой визит в Россию, который должен был начаться в понедельник, сообщил, что не поедет в Москву и во вторник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter