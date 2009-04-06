Число жертв землетрясения в Италии приближается к сотне
17:28, 06 апреля 2009Мир
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Берлускони не поедет в Москву и завтра
Более 1,5 тысячи человек получили ранения в результате разрушительного землетрясения в центральной Италии, произошедшего в ночь на понедельник, заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на пресс-конференции в городе Аквила, где находился эпицентр подземных толчков, пишет РИА Новости.
|Rainews24
В ходе пресс-конференции Берлускони, отменивший из-за трагедии свой визит в Россию, который должен был начаться в понедельник, сообщил, что не поедет в Москву и во вторник.
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