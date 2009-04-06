Путин: сейчас весь мир нам завидует

Премьер-министр РФ Владимир Путин не считает целесообразным возвращаться к прогрессивной шкале подоходного налога в России, ставка которого сейчас составляет 13%.

Об этом он заявил в Госдуме, выступая с первым отчетом о работе своего правительства, пишут РИА новости.

По словам премьера, на первый взгляд такое равенство налога для людей с большими и маленькими доходами не очень справедливо, однако выгодно для госбюджета: но раньше большую зарплату получали в конверте, а налог платили по минимуму, объяснил Путин. По словам Путина, основной эффект от снижения налогов правительство рассчитывает получить в этом году - по оценкам экспертов, в экономике дополнительно останется порядка 600 миллиардов рублей.

Премьер также заверил депутатов, что это скажется и на будущих пенсиях. "Сейчас весь мир нам завидует", - заявил Путин, добавив, что подоходный налог в России - самый низкий в мире.

В то же время с вопросами снижения земельного налога на личные подворья и дачные участки премьер отослал депутатов к муниципалитетам, заявив, что это – их парафия.