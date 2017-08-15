Аномальные волны в Бразилии: серферы хвастались мастерством, а местная власть закрыла дорожку вдоль побережья (видео)

Штормовое предупреждение и 4-метровые волны стали радостью для бразильских серферов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Экстремалы съехались на известный пляж "Арпоадор", чтобы воспользоваться случаем и поймать хорошую волну.

Намного меньше обрадовалась шторму власти Рио-де-Жанейро - в городе даже закрыли велосипедную дорожку вдоль побережья, с которой открываются фантастические виды на море.

Как сообщал Погода.УНИАН, на днях в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Герт".