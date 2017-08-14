В США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов - СМИ

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны. Как стало известно газете "Известия", речь идет о сокращении периметра с 40 до 16-24 километров, передает Русская служба Би-би-си.

Более того, будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы. По словам собеседников "Известий" в дипломатических кругах, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне.

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Бывший замминистра иностранных дел и бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал "Известиям", что введение Вашингтоном ограничений для российских дипломатов вполне вероятно.

"Это сильно сковывает профессиональную работу дипломатов. Они должны ездить по стране, встречаться с людьми, читать лекции, посещать мозговые центры и университеты. Как это можно делать при таких ограничениях? Возможны также закрытие одной из российских дипмиссий в США или высылка еще одной группы дипломатов. В любом случае все эти меры ни к чему хорошему не приведут", - подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, любые ограничительные меры, которые будут вводиться американскими властями, повлекут зеркальный ответ со стороны Москвы.

Как сообщал УНИАН, после принятия в Конгрессе США в конце июля новых санкций против России Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссий в РФ до 455 человек. Как оказалось, уволены будут 755 человек, в том числе граждане РФ. Также Россия лишила США посольской дачи в Серебряном бору и склада.

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что хочет поблагодарить за это главу РФ Владимира Путина, так как такой шаг поможет "сократить расходы на персонал". "Мы сэкономим много денег", - заявил Трамп.

Слова Трампа раскритиковали в Госдепартаменте, а экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал заявление "постыдным, непатриотичным и неосведомленным". После этого в Белом доме объяснили, что Трамп высказался с сарказмом.