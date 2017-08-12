Белый дом: Трамп с сарказмом благодарил Путина за высылку дипломатов

03:02, 12 августа 2017
Мир
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В Белом доме решили обьяснить заявление президента Дональда Трампа.

Иллюстрация / REUTERS

Благодарность президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина за высылку американских дипломатов из России была «сарказмом», заявил представитель Белого дома. Об этом в своем твиттере сообщила корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан.

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«Официальный представитель Белого дома говорит, что Трамп был саркастичным, когда поблагодарил Путина за высылку американских служащих из России», — написала она.

Ранее Трамп поблагодарил Путина за то, что он выслал американских дипломатов из России. По словам Трампа, это поможет сократить расходы.

Как сообщало Politico, в Госдепе были возмущены словами Трампа о благодарности Путину.

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Теги: #Трамп поблагодарил Путина#Белый дом о Трампе