На севере Индии в результате схода оползня погибли по меньшей мере 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в северном штате Индии Химачал-Прадеш в результате схождения горного оползня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на власти штата.

Оползень сошел на автомагистраль национального значения в округе Манди утром в воскресенье, 13 августа. Под завалами оказались два автобуса.

"Было найдено 45 тел. 14 из них, все мужчины, были идентифицированы. Пятерых человек удалось спасти", - сообщил представитель кризисного штаба округа Манди Аншул Гупта.

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По словам представителя полиции штата Сандипа Кадама, поиски пострадавших продолжаются и число жертв может возрасти до 50.

По данным полиции, автобусы были припаркованы на шоссе, некоторые пассажиры вышли для отдыха от дороги незадолго до оползня. Он протянул автобусы на 800 метров в ущелье, где их засыпало камнями и землей.

Спасательные команды, в состав которых входило более 300 человек, завершили спасательные работы на одном из автобусов. На другом автобусе они осложнены, поскольку его засыпало слоем толщиной в несколько метров.

"Наши команды используют землеройное оборудование и лопаты, чтобы откопать тонны грязи, валунов и камней и достать тела. Операция будет продолжаться до утра понедельника", - сообщил Сандип Кадам.