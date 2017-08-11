Белый дом тайно поддерживает контакт с Пхеньяном: СМИ рассказали о спецпосланнике Трампа

Между Белым домом и Пхеньяном организован постоянный канал связи. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет агенство Associated Press.

Контактным лицом со стороны Вашингтона является специальный посланник по КНДР Джозеф Юн. Он часто общается с постоянным представителем Северной Кореи в ООН Пак Сун Иром. Кроме того, в мае в Осло Юн проводил неофициальные встречи с представителями пхеньянских властей.

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Белый дом не скрывал, что контактировал с КНДР по вопросу освобождения американских граждан, отбывающих наказание в этой стране. В частности, возвращения на родину тяжело больного студента Отто Вомбиера.

Однако источники агентства утверждают, что Юн обсуждает не только гуманитарные вопросы, но и весь комплекс взаимоотношений между странами, включая тему разоружения на полуострове.

Дипломаты ожидают, что обмен резкими заявлениями между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом рано или поздно прекратится, и готовят площадку для переговоров, сказал собеседник Associated Press

У США и КНДР нет дипломатических отношений. Между ними не заключен мир после Корейской войны, с 1953 года действует режим перемирия.

Как сообщалось, Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если страна будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами. В ответ на это КНДР заявила о готовности запустить ракету по американскому острову Гуам. Политики и журналисты раскритиковали Трампа за его агрессивную риторику, которая лишь усугубляет эскалацию.