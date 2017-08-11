Меркель раскритиковала заявления Трампа в отношении КНДР: у конфликта нет военного решения

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала острую риторику президента США Дональда Трампа относительно Северной Кореи. "Словесную эскалацию я считаю неверным ответом", - заявила Меркель. Об этом сообщает DW.

"Я не вижу также никакого военного решения этого конфликта", - добавила канцлер, призвав усилить попытки найти мирное решение.

Тем временем Трамп пригрозил Северной Корее военными действиями. "Военные решения в настоящее время является полностью подготовленными, снаряженными и снятыми с предохранителя на тот случай, если Северная Корея будет вести себя неразумно", - написал американский президент в микроблоге в Twitter.

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При этом он выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "найдет какой-то другой путь" вместо дальнейшей эскалации.

Как сообщалось, Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если страна будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами. В ответ на это КНДР заявила о готовности запустить ракету по американскому острову Гуам.

Политики и журналисты раскритиковали Трампа за его агрессивную риторику, которая лишь усугубляет эскалацию.