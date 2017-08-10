КНДР ждет конец режима в случае войны со США - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северную Корею ждет "конец ее режима и гибель ее народа" в случае войны с США, как сообщает "Би-би-си".

Мэттис сказал, что КНДР потерпит поражение в войне против США и их союзников.

В своем заявлении, выдержанном в самых жестких тонах, глава Пентагона призвал Пхеньян прекратить свою программу вооружений.

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"КНДР должна сделать выбор в пользу прекращения самоизоляции и отказа от стремления обладать ядерным оружием", - говорится в заявлении Мэттиса.

"Хотя наш государственный департамент прилагает все усилия для разрешения этой глобальной угрозы дипломатическими средствами, следует отметить, что объединенные союзнические вооруженные силы теперь обладают самыми точными, выверенными и надежными оборонительными и наступательными возможностями на Земле", - продолжает глава Пентагона.

Ответ США превзойдет любые действия Пхеньяна, и КНДР проиграет в любой гонке вооружений или конфликте, который она затеет, добавил Джеймс Мэттис.