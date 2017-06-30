Забытая война: главы Пентагона и НАТО разошлись во мнениях о выводе войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана в 2014 году был произведен слишком быстро, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение о выводе было верным.

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Как сообщает Русская служба Би-би-си, этот обмен мнениями произошел в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

В 2011 году американский контингент в Афганистане насчитывал 130 тысяч военнослужащих, но к концу 2014 году силы альянса в большинстве своем покинули Афганистан и там действует лишь миссия подержки правительственных сил численностью 13,5 тыс. человек.

По данным некоторых СМИ, ссылающихся на дипломатические источники, Пентагон намерен вновь увеличить свое военное присутствие в Афганистане до 3-5 тыс. человек в связи с ухудшением ситуации и растущим влиянием движения Талибан в стране.