Посольство Украины в Саудовской Аравии опровергло информацию о смерти кронпринца

Посольство Украины в Саудовской Аравии опровергло сообщение о смерти наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Об этом сообщили УНИАН в департаменте стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии покушались на жизнь наследного принца

8 августа ряд СМИ сообщили о смерти якобы от сердечного приступа 31-летнего Мухаммеда ибн Салмана. По уточненной информации, скончался 26-летний Салман ибн Абдалла.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана было совершено покушение. По данным СМИ, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в ближайшие пять месяцев мог отказаться от престола в пользу сына. Принцы королевской семьи были недовольны действиями наследника, направленными на устранение потенциальных претендентов на престол.

В июне король назначил своего сына, министра обороны Мухаммеда ибн Салмана, новым наследником престола, а также заместителем премьер-министра. Предыдущий кронпринц, племянник короля, 57-летний Мухаммед ибн Наиф был лишен титула и уволен с поста министра внутренних дел.

Ибн Салман - один из самых влиятельных людей в королевстве, а также считается одной из ключевых фигур в конфликте арабских стран и Катара. Он работает над сокращением зависимости королевства от добычи нефти. Также принц курирует военные операции возглавляемой саудитами коалиции в Йемене.