В Саудовской Аравии после неудачного покушения скончался наследник престола - СМИ

В Саудовской Аравии умер принц Мухаммед ибн Салман. Об этом сообщило издание Sarahafm со ссылкой на королевский двор, передает 112.ua.

Похороны состоятся сегодня после обеда. Молитва будет проходить в мечети Имама Турки ибн Абдуллы в столице королевства Эр-Рияде, чтобы "Аллах подарил милость его душе".

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Официально о причине смерти в СМИ не сообщается. Однако издание Еremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана было совершено покушение. По данным СМИ, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в ближайшие пять месяцев мог отказаться от престола в пользу сына. Принцы королевской семьи были недовольны действиями наследника, направленными на устранение потенциальных претендентов на престол.

В июне король назначил своего сына, министра обороны Мухаммеда ибн Салмана, новым наследником престола, а также заместителем премьер-министра. Предыдущий кронпринц, племянник короля, 57-летний Мухаммед ибн Наиф был лишен титула и уволен с поста министра внутренних дел.

Ибн Салман был одним из самых влиятельных людей в королевстве, а также считася одной из ключевых фигур в конфликте арабских стран и Катара. Он работал над сокращением зависимости королевства от добычи нефти. Также принц курировал военные операции возглавляемой саудитами коалиции в Йемене.