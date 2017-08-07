В Италии пожарные поджигали лес, чтобы получать премии за тушение

В Италии арестовали группу из 15 пожарных из добровольной пожарной бригады в Рагузе, которых подозревают в поджогах для того, чтобы получать компенсации от государства за тушение, пишет Corriere della Sera.

Правоохранители заявляют, что мужчины устраивали поджоги, совершали экстренный вызов и сообщали о пожаре и сами же его тушили. За это они получали от государства компенсацию в размере 10 евро за час работы.

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Иногда за смену этих пожарных даже не всегда доходило до настоящих поджогов: пожарные звонили в чрезвычайную службу и вызвали на место "пожарных".

Сейчас в отношении ведется следствие по обвинению в мошенничестве, а в отдельных случаях – в поджогах.

Как сообщал УНИАН ранее, Италия страдает от жары: столбик термометра в Риме достиг 42 градусов по Цельсию. На Сардинии температура приближается к 50 градусам.

В связи с жарой в 27 городах страны установили наивысший "красный уровень" опасности, ведь синоптики пока не знают, когда похолодает. Африканский антициклон принес в Италию не только солнце, но и массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.