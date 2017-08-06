Гитарист The Rolling Stones болен раком легких

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд объявил, что болен раком легких. В интервью газете Mail on Sunday Вуд рассказал, что диагноз ему поставили еще в мае после обследования у лечащего врача группы, передает Медуза.

Вскоре после этого музыкант перенес пятичасовую операцию по удалению части легкого.

Читайте такжеУмерла легендарная "муза" Rolling Stones

По его словам, он был уверен, что умрет — предыдущие 50 лет жизни Вуд курил "одну от одной", и бросил только в 68, незадолго до того, как у него родились близнецы.

"С тех пор, как чуть больше года назад я бросил курить, я все время думал: не может быть, чтобы после 50 лет непрерывного курения — и прочих моих вредных привычек — у меня с легкими все было хорошо", - заявил Вуд.

Ронни Вуд играет с The Rolling Stones с 1975 года. Осенью 2017 года группа отправится в европейское турне. Как пишет NME, Вуд примет участие в гастролях.