Англия проиграла: солист The Rolling Stones представил две песни, в которых высмеял Brexit и политиков (видео)

Солист знаменитой группы The Rolling Stones Мик Джаггер в свои 74 года представил первые сольные композиции, которые имеют политический подтекст и насмехаются над Brexit и политиками, пишет The Guardian.

Так, в видео на песню «England Lost» Джаггер поет строки «Я пришел увидеть Англию, но Англия проиграла». В клипе главную роль исполняет известный актер Люк Эванс.

В клипе на другую композицию - «Get a Grip» Джаггер поет «все новости фальшивые», а само действие видео разворачивается в ночном клубе. Сама композиция - это калейдоскоп раздражительности о политической культуре под руководством "сумасшедших и клоунов", которые удовлетворяют публичные "фальшивые новости" и "политические штампы", чтобы "съесть дерьмо и торт".

Как сообщал УНИАН ранее, Актер Брэд Питт стал ведущим погоды и высмеял решение Дональда Трампа выйти из Парижской конвенции. Такую необычную для себя роль актер примерил на шоу Джима Джеффриса. Актер в костюме прогнозирует погоду на будущее и с иронией сообщает, где именно на карте станет теплее. Стоит отметить, что карта мира на экране изображена в красно-коричневых тонах, а это свидетельствует, что на всей планете очень жарко.