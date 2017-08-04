В МИД Германии новые санкции США против России назвали "проблематичными"

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль раскритиковал направленные против России, Ирана и КНДР санкции Соединенных Штатов Америки.

"Новое правовое положение в Соединенных Штатах является диаметрально противоположным интересам Германии и Европейского Союза", - заявил Габриэль в пятницу, 4 августа, передает DW.com.

Габриэль добавил, что по словам президента США Дональда Трампа должны последовать действия, которые покажут, что новый закон о санкциях не является направленным против европейских интересов и что Вашингтон хочет прийти к согласию со своими друзьями в Европе.

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В целом министр назвал американские санкции "проблематичными", сообщает агентство Reuters. По его мнению, США "преследуют свои экономические интересы". "Агрессивное сочетание внешнеполитических вопросов и американских экономических интересов, желание выбросить российский газ с европейского рынка, чтобы иметь возможность продавать американский, - этого мы не можем принять", - считает Габриэль.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал поддержанный обеими палатами Конгресса закон о ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новые правила предусматривают штрафные меры как против российских компаний, так и против связанных с их проектами фирм и лиц. В частности, санкции могут коснуться немецких фирм, привлеченных к проекту "Газпрома" "Северный поток-2".