В МИД Германии новые санкции США против России назвали "проблематичными"
По мнению министра иностранных дел Германии, США, вводя новые санкции против России, "преследуют свои экономические интересы".
Министр иностранных дел Зигмар Габриэль раскритиковал направленные против России, Ирана и КНДР санкции Соединенных Штатов Америки.
"Новое правовое положение в Соединенных Штатах является диаметрально противоположным интересам Германии и Европейского Союза", - заявил Габриэль в пятницу, 4 августа, передает DW.com.
Габриэль добавил, что по словам президента США Дональда Трампа должны последовать действия, которые покажут, что новый закон о санкциях не является направленным против европейских интересов и что Вашингтон хочет прийти к согласию со своими друзьями в Европе.
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В целом министр назвал американские санкции "проблематичными", сообщает агентство Reuters. По его мнению, США "преследуют свои экономические интересы". "Агрессивное сочетание внешнеполитических вопросов и американских экономических интересов, желание выбросить российский газ с европейского рынка, чтобы иметь возможность продавать американский, - этого мы не можем принять", - считает Габриэль.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал поддержанный обеими палатами Конгресса закон о ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новые правила предусматривают штрафные меры как против российских компаний, так и против связанных с их проектами фирм и лиц. В частности, санкции могут коснуться немецких фирм, привлеченных к проекту "Газпрома" "Северный поток-2".