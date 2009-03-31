Медведев обещает лично рассказать, что было в Лондоне

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обещает проинформировать руководителей стран СНГ о результатах лондонского саммита «Большой двадцатки» (G20).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сообщил сегодня на встрече с министрами финансов государств - участников СНГ.

Украину на встрече представлял заместитель министра финансов Украины Валерий АЛЁШИН.

«Хотел бы сразу вас проинформировать, что я принял решение по итогам моей поездки позвонить руководителям государств, которые здесь представлены, для того, чтобы наши близкие партнёры знали о том, что происходило, что называется, не из телеграмм и докладов посольств, а от непосредственных участников этих событий», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в свою очередь министр финансов России Алексей КУДРИН проинформирует своих коллег из стран СНГ.

Президент РФ напомнил, что Россия подготовила свои предложная к саммиту по выходу из мирового экономического кризиса, которые в значительной мере совпадают с теми представлениями, которые есть сегодня у других государств «двадцатки».

«Я позвал вас, как наших самых близких партнёров, для того, чтобы обсудить, может быть, какие-то дополнительные идеи, которые могли бы быть озвучены от имени России», - сообщил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что российские предложения, касаются и "создания системы, которая могла бы поддерживать макроэкономическую стабильность".

"Речь идет, в частности, о системе индикаторов, которые могли бы указывать на проблемы в том или ином государстве, сколь бы крупным и значимым оно не было", - отметил Президент РФ.

Кроме того, по его словам, речь идет о "создании более адекватной системы мирового аудита финансов, системы, которая позволила бы более профессионально использовать рейтинги, поскольку от деятельности рейтинговых агентств зависит во многом самочувствие крупнейших компаний, которые действуют в наших странах, и в целом экономик этих стран".

Президент РФ подчеркнул, что новая система должна быть "основана на учете интересов различных государств и отражать современные представления, как должны работать мировые валюты, в том числе и мировые резервные валюты".

Как сообщал УНИАН, саммит G20 состоится 1-2 апреля в Лондоне.