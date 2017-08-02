Вице-президент США: Западные Балканы имеют право сами выбирать будущее, без оглядки на Россию

Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что будущее Западных Балкан «на Западе». Он сказал об этом в Черногории перед открытием саммита так называемой Адриатической хартии, вместе с представителями Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии и ряда других балканских государств, что в этой организации имеют статус наблюдателей, передает радио Свобода.

Читайте такжеВице-президент США обвинил Росиию в попытке устроить переворот в ЧерногорииПеречисляя нынешние вызовы, стоящие перед демократическим миром, Пенс подчеркнул, что Западные Балканы, как и другие европейские государства, имеют право сами выбирать свое будущее, без оглядки на Россию.

«Как вам хорошо известно, Россия продолжает попытки силой передвигать международные границы. В Западных Балканах она действовала для дестабилизации региона, подрывая ваши демократии и пытаясь разделить вас между собой и с остальной Европой. Президент Трамп четко призвал Россию прекратить дестабилизацию. Западные Балканы заслуживают право решать свое собственное будущее», – сказал Пенс.

Он еще раз подтвердил, что новый пакет антироссийских санкций будет непременно вскоре подписан президентом США.

«США дальше будут возлагать ответственность на Россию за ее действия и призывают европейских союзников и друзей делать так же. Дальнейшим свидетельством нашей преданности (этой линии) будет то, что очень скоро президент Трамп подпишет закон об усилении и систематизации американских санкций в отношении России. США хотели бы конструктивных отношений с Россией, но президент и наш Конгресс совместно посылают сигнал России: для лучших отношений и снятия санкций сначала нужно, чтобыРоссия прибегла к обратным действиям и поведению, которые стали причиной этих санкций», – сказал вице-президент США.

Объединение Американо-адриатическая хартия основана в мае 2003 года, главной ее целью является усиление региональной стабильности через помощь США государствам Балкан, которые присоединяются к НАТО, а также помощь им в переходе на стандарты Североатлантического альянса.