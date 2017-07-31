Вице-президент заявил, что и при Трампе США продолжат заставлять Россию платить за агрессию

При президентстве Дональда Трампа США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия в других странах. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления перед силами безопасности Эстонии в Таллинне, передает радио Свобода.

Читайте такжеВице-президент США назвал Россию главной угрозой для стран Балтии«Президент Трамп призвал Россию прекратить дестабилизационные действия в Украине и в других местах, а также остановить поддержку враждебных режимов Северной Кореи и Ирана. При президенте Трампе США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия. И мы призываем европейских союзников и друзей делать так же», – сказал Пенс. Он добавил, что для улучшения отношений с США и снятия санкций Россия должна прекратить дестабилизационные действия.

«Преимуществом для США являются конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве, на общих интересах. Россия также заявляла, что хотела бы нормализовать свои отношения с США. К сожалению, на прошлой неделе Москва прибегла к радикальному шагу о сокращении дипломатического присутствия США в России. Президент Трамп четко дал понять: Америка открыта для лучших отношений с Россией, но президент и наш Конгресс едины в послании: улучшение отношений и снятие санкций в первую очередь будет требовать от России прекращению действий, которые привели к введению санкций», – заявил вице-президент США.

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал за поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.