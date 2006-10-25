Президент России Владимир ПУТИН называет беспочвенными утверждения об имперских амбициях России и заявляет о приоритетности сотрудничества с СНГ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом В.ПУТИН заявил сегодня во время «прямой линии» с россиянами.

«Говорить о том, что у России есть какие-то имперские амбиции, связанные с возможным возрождением Советского Союза – беспочвенно», - сказал В.ПУТИН. Президент России считает экономическую интеграцию приоритетным направлением сотрудничества на постсоветском пространстве.

Президент России, отвечая на вопрос жительницы Севастополя, сказал, что в бывших союзных республиках «само СНГ воспринималось как механизм цивилизованного развода, и в этих республиках делали все, чтобы возродить свою государственность». «Россия предоставила им такую возможность, сделала это сознательно, это был выбор России. Хорошо это или плохо - что ж, таковы исторические и политические реалии сегодняшнего дня», - констатировал он.

С другой стороны, отметил В.ПУТИН, на протяжении столетий Россия и народы ныне независимых государств существовали в рамках единой страны, что отразилось на человеческих судьбах, экономике, глубокой кооперации, взаимозависимости транспортных систем. «Я считаю, что мы должны воспользоваться этими очевидными конкурентными преимуществами перед другими нашими партнерами, мы должны двигаться в сторону интеграции прежде всего в экономической сфере», - подчеркнул глава Российского государства.

По его мнению, нельзя пренебрегать созданными механизмами в рамках Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, Договора о коллективной безопасности. «Наоборот, мы намерены уделять этому первостепенное значение. Сотрудничество со странами СНГ - абсолютный приоритет внешней политики Российской Федерации», - подчеркнул В.ПУТИН.

Справка УНИАН. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года решением глав Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. В декабре 1993 года в СНГ вступила Грузия.

Общая территория СНГ превышает 22 млн кв. км с населением около 280 млн человек или 4,3 проц. жителей Земли. На страны СНГ приходится более четверти разведанных мировых запасов природных ресурсов и 10 проц. мирового промышленного потенциала.

В августе 2005 года на саммите в Казани главы стран-членов СНГ приняли решение «О совершенствовании и реформировании органов СНГ». Суть реформы сводится к оптимизации работы всех структур Содружества: упразднение неэффективно работающих и дублирующих органов, денонсация ряда договоров и соглашений, повышение роли саммитов СНГ.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) создано 10 октября 2000 года Россией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. 25 января 2006 года в ЕврАзЭС вступил Узбекистан. Молдавия, Украина и Армения имеют статус наблюдателей в сообществе.

В настоящее время основной задачей ЕврАзЭС является создание к 2008 году Таможенного союза, с этой целью в сообществе уже унифицированы 62 проц. таможенных тарифов. России, Беларуси и Казахстану поручено предпринять необходимые меры для формирования правовой базы Таможенного союза на основе наработок Единого экономического пространства. Эти страны уже согласовали 31 документ, необходимый для создания союза, заканчивается работа еще над 7 проектами. Киргизия, Таджикистан и Узбекистан будут присоединяться к Таможенному союзу по степени своей готовности.