В Грузии начались военные учения НАТО с участием Украины

В Грузии начались масштабные учения союза НАТО Noble Partner 2017. В них участвуют 2 тысячи 800 военнослужащих из восьми стран, включая Украину. Среди них и более 1 тысячи 400 американцев и 30 украинцев, пишет Радио Свобода.

Учения проходят на военной базе Вазиани неподалеку от Тбилиси, что раньше была российской, и завершатся 12 августа. На торжественной церемонии на военном аэродроме Вазиани их открыл президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Multinational annual exercises #NoblePartner opened 3rd time in #Georgia.We stand w/ partners 4 peace&stability of our people pic.twitter.com/5vLQ986GXR — Mikheil Janelidze (@JanelidzeMkh) July 30, 2017

К учениям привлекают до 500 единиц бронетехники, в том числе американской и немецкой, которую доставили морем.

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Это уже третьи такие учения из серии Noble Partner. В этом году их посетит и вице-президент США Майкл Пенс, который прибудет в Грузию с двухдневным визитом в понедельник, 31 июля.

По сообщениям, нынешние учения в Грузии является одной из составляющих более масштабных учений, которые начинаются сегодня в странах Восточной Европы и Причерноморья с участием вцелом 50 000 военнослужащих.

Союз НАТО, его члены и страны-партнеры в последнее время вынуждены наращивать свою обороноспособность из-за агрессивных действий России.