"Жизни черных важны": в Лондоне протесты после смерти чернокожего парня переросли в стычки с полицией (фото, видео)

Протесты на востоке Лондона, начавшиеся еще в пятницу, 28 июля, переросли в беспорядки и столкновения с полицией в субботу. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Причиной акции стала смерть чернокожего жителя Лондона, 20-летнего Рашана Чарльза. Он скончался в больнице после того, как во время преследования полицией забежал в один из магазинов и проглотил некий предмет. Позже ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где и скончался.

Расследованием смерти Рашана Чарльза занимается независимая комиссия по рассмотрению жалоб на полицию.

Мирная акция протеста стартовала в пятницу у полицейского участка в Сток Ньюингтон. Перед собравшимися выступила мать Рашана Чарльза. Со слов родственников Чарльза, он был жестоко избит лондонским полицейским.

Столкновения около полицейского участка начались уже вечером в пятницу и продолжились ночью и днем в субботу. Протестующие подожгли несколько мусорных баков, а сверху на горящие баки бросили матрасы. Участники акции также били окна окрестных магазинов, а улицы усыпаны осколками стекол.

#BREAKING NEWS: HUGE RIOTS AND PROTESTS TAKING PLACE IN DALSTON, LONDON RIGHT NOW pic.twitter.com/ayD5qEdgod — First News HQ (@FirstNewsHQ) July 28, 2017

Издание отмечает, что беспорядки усилились после того, как протестующие заблокировали улицу Кингсленд-роуд и начали жечь матрасы. Протестующие забросали полицейских петардами и бутылками. У некоторых из них в руках были плакаты со словами Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

За нанесение тяжких телесных повреждений полицейскому задержан 17-летний юноша. Как сообщается, у полицейского травмирован глаз. Еще одного прохожего участники протеста стащили с велосипеда и напали на него, когда он попытался пробраться мимо протестующих.

Чтобы успокоить участников беспорядков, в субботу представитель семьи Рашана Чарльза призвал собравшихся к спокойствию.

"Поджигая дома, вы не добьетесь справедливости", - сказал представитель семьи Стэффорд Скотт, призвав собравшихся к "достойному протесту".

Как сообщал УНИАН, протесты с таким же девизом произошли в июле 2016 года в США. Они начались после того, как в сети с разницей в два дня появились сразу два сделанных в разных штатах видео, на которых полицейские убивают афроамериканцев.

Первое видео было снято в штате Луизиана. На нем двое белых полицейских стреляют в лежащего на земле афроамериканца в городе Батон-Руж. Два ранения стали смертельными. Позже в сети появилось еще одно видео, на котором запечатлена гибель афроамериканца Филандо Кастильо в штате Миннесота. Полицейский выстрелил в него, когда Кастильо потянулся за кошельком.