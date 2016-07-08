Протесты против полицейского произвола по отношению к афроамериканцам в США (фоторепортаж)
В городах США 7 июля начались массовые акции протеста против полицейского произвола по отношению к афроамериканцам, вызванные убийством двух чернокожих мужчин полицейскими в двух разных городах с интервалом в несколько часов.
Люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах под лозунгом "Black lifes matter".
Однако акции протеста в Далласе были омрачены стрельбой в эпицентре митинга, в результате которой погибли по меньшей мере 5 полицейских.
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Как сообщал УНИАН, протесты против полицейского насилия начались после того, как в сети с разницей в два дня появились сразу два сделанных в разных штатах видео, на которых полицейские убивают афроамериканцев.
Первое видео было снято во вторник в штате Луизиана. На нем двое белых полицейских стреляют в лежащего на земле афроамериканца в городе Батон-Руж. Два ранения стали смертельными.
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В четверг в сети появилось еще одно видео, на котором запечатлена гибель афроамериканца Филандо Кастильо в штате Миннесота. Полицейский выстрелил в него, когда Кастильо потянулся за кошельком.